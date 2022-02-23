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Україна переходить в режим надзвичайного стану: дата і терміни

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Київ, Середа 23 лютого 2022 22:04
Україна переходить в режим надзвичайного стану: дата і терміни Фото: Україна переходить на надзвичайний стан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України підтримала введення режиму надзвичайного стану. Він почне діяти вже завтра, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Згідно із законом, надзвичайний стан набирає чинності з 00:00 24 лютого 2022 року. Даний режим триватиме протягом 30 днів.

Надзвичайний стан вводиться в наступних регіонах:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Кіровоградська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій і Луганській областях діє особливий правовий режим, тому там не будуть вводити надзвичайний стан.

Також стало відомо, за якої умови закриватимуть ЗМІ під час надзвичайного стану.

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