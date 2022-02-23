Україна переходить в режим надзвичайного стану: дата і терміни
Фото: Україна переходить на надзвичайний стан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України підтримала введення режиму надзвичайного стану. Він почне діяти вже завтра, 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.
Згідно із законом, надзвичайний стан набирає чинності з 00:00 24 лютого 2022 року. Даний режим триватиме протягом 30 днів.
Надзвичайний стан вводиться в наступних регіонах:
- Київ
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій і Луганській областях діє особливий правовий режим, тому там не будуть вводити надзвичайний стан.
Також стало відомо, за якої умови закриватимуть ЗМІ під час надзвичайного стану.