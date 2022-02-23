Україна переходить в режим надзвичайного стану: дата і терміни

Верховна рада України підтримала введення режиму надзвичайного стану. Він почне діяти вже завтра, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону .

Згідно із законом, надзвичайний стан набирає чинності з 00:00 24 лютого 2022 року. Даний режим триватиме протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій і Луганській областях діє особливий правовий режим, тому там не будуть вводити надзвичайний стан.

Також стало відомо, за якої умови закриватимуть ЗМІ під час надзвичайного стану.