UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина на переговорах с Россией пообещала реагировать на возможные пытки пленных

Фото: Украина обещает расследовать пытки военнопленных (t.me zsuwar)
Автор: Александр Мороз

На переговорах России и Украины украинская сторона пообещала реагировать на возможные случаи пыток российских военнопленных. В частности, будут приниматься меры в отношении тех военных, которые допускают нарушение законов войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Генштаба ВСУ Александра Кириленко на брифинге в Стамбуле.

"Командованием ВСУ очень четко была выражена позиция относительно соблюдения международных законов об обращении с военнопленными. Вся информация, которая поступает, детально проверяется ВСУ. Если будут выявляться нарушения, будут приниматься соответствующие правовые решения по тем военнослужащим, которые нарушают законы об обращении с военнопленными. В то же время мы рассчитываем и было заявлено российской стороной на соблюдение этих договоров Российской Федерацией, - отметил он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал фейками видео с якобы издевательствами над пленными российскими солдатами, которые на днях начали распространяться в СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПленныйВойна России против Украины