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Залужный отреагировал на фейк России о якобы издевательстве над пленными

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 23:33
Залужный отреагировал на фейк России о якобы издевательстве над пленными Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на фейковое видео с якобы издевательствами над пленными российскими солдатами. Он призвал учитывать реалии информационной войны и доверять только официальным источникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebopk Залужного.

"С целью дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" по отношению к "российским пленным", - написал Залужный.

Главком отметил, что военнослужащие ВСУ и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Залужный призвал учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам.

Напомним, ранее в российских Telegram-каналах распространили видео, на котором одетые в форму украинских военных люди издеваются над якобы взятыми в плен российскими солдатами.

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