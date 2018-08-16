Украина передаст России заявления заключенных россиян об обмене на украинских политзаключенных

Украина направит представителям РФ в ТКГ информацию о заявлениях граждан РФ, заключенных в Украине

Украинская сторона направит представителям России в трехсторонней контактной группе информацию о заявлениях граждан РФ, заключенных в Украине, которые выразили желание вернуться в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

По ее словам, уже 11 граждан России, осужденных в Украине за тяжелые преступления, обратились к своему президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть их обратно в Россию в обмен на украинских политзаключенных. Геращенко подчеркнула, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе - терроризм.

"Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию, и написали соответствующие просьбы на своего президента Путина. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных", - сообщила она.

Напомним, вчера украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что еще восемь граждан России, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали сегодня, 15 августа, заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой поспособствовать возвращению на родину путем обмена на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. Ранее украинский омбудсмен встретилась с арестованными россиянами в Лукьяновском СИЗО. Двое россиян в СИЗО Киева попросили обменять их на украинского политзаключенного.