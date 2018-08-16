Україна передасть Росії заяви ув'язнених росіян про обмін на українських політв'язнів

Україна направить представникам РФ в ТКГ інформацію про заяви громадян РФ, ув'язнених в Україні

Українська сторона направить представникам Росії в тристоронній контактній групі інформацію про заяви громадян РФ, ув'язнених в Україні, які висловили бажання повернутися в Росію для подальшого відбування покарання. Про це повідомила в Facebook представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

За її словами, вже 11 громадян Росії, засуджених в Україні за тяжкі злочини, звернулися до президента Володимира Путіна з проханням повернути їх назад в Росію в обмін на українських політв'язнів. Геращенко підкреслила, що ці громадяни засуджені за дуже важким статтями, в тому числі - тероризм.

"Ми направимо на представників РФ в ТКГ інформацію про заяви злочинців і терористів - громадян РФ, які висловили бажання повернутися в Росію, і написали відповідні прохання на свого президента Путіна. Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів", - повідомила вона.

Нагадаємо, вчора український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що ще вісім громадян Росії, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні, написали сьогодні, 15 серпня, заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням посприяти поверненню на батьківщину шляхом обміну на утримуваних до РФ українських політв'язнів. Раніше український омбудсмен зустрілася з заарештованими росіянами в Лук'янівському СІЗО. Двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв'язня.