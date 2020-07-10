На Донбассе за боевиков воевал чилиец, прокуратура открыла дело

Фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)

Чилийцу грозит пожизненное лишение свободы

На Донбассе в составе вооруженных формирований Российской Федерации в боевых действиях принимал участие гражданин Чили. По данному факту прокуратура открыла дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как сообщили в прокуратуре, чилийский наемник воевал в составе боевиков на территории Донецкой области с 2018 года и подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", которое было переправлено из Ростовской области. Его участие привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

"В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, он является наемником, а его действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989", - сообщили в ОГП.

По данному факту открыто дело по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иные тяжкие последствия, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее было открыто уголовное дело из-за участия в боевых действиях на Донбассе 20 наемников из Франции.

Также РБК-Украина писало, что осенью 2019 года Служба безопасности Украины разоблачила попытку "спецслужб ДНР" завербовать иностранца.