На Донбассе воевали 20 наемников из Франции, - Офис генпрокурора

Фото: наемники из французского легиона (militaryarms.ru)

20 граждан Франции воевали на стороне боевиков

20 наемников из Франции принимают участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Они представляют так называемый французский Иностранный легион - войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ведомстве отмечают, что эти наемники являются гражданами Франции.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.

Департамент надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта внес эти сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Санкции по этим статьям предусматривают пожизненное заключение и конфискацию имущества.

В Офисе генпрокурора также отмечают, что действия французских наемников являются нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Проводить досудебное расследование по этому делу поручили следователям Службы безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мали во время антитеррористической операции погиб украинский военнослужащий французского Иностранного легиона.