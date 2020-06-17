В дело Маркива привлечены мощные политические игроки, - Енин

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Окончательное решение по апелляции в деле Маркива будет принимать итальянский суд

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что в дело нацгвардейца Виталия Маркива привлечены достаточно мощные политические игроки. Однако окончательное решение по апелляции будет принимать суд Италии.

Об этом Енин рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что заседание суда, которое было назначено на весну, было отложено из-за пандемии COVID-19. Апелляция по делу Маркива будет рассмотрено после того, как деятельность апелляционного суда будет разморожена.

Он также добавил, что следственный эксперимент, проведенный вблизи Славянска, по мнению украинской стороны подтверждает алиби Маркива.

"Он мог бы быть использован для восстановления справедливости в этом деле. Однако только коллегия итальянских судей может определить принимать ли его в расчет", - отметил Енин.

Напомним, нацгвардейца Виталия Маркива задержали в итальянском городе Болонья в июне 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

По версии прокуроров, украинец передал командованию данные о местонахождении итальянских журналистов, после чего начался обстрел, в результате которого погиб Роккели.

В МВД заявили, что итальянские правоохранители открыли уголовное производство по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видео, которое якобы подтверждает причастность Маркива к убийству журналиста.

В свою очередь, украинские правоохранители считают, что итальянский журналист погиб в ходе обстрела пророссийских боевиков.

В июле прошлого года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу Маркива.

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Автор: РБК-Украина