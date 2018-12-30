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Україна передасть в ЄСПЛ дані про невиконання Росією рішення суду щодо захоплених моряків

Новини » Політика    30.12.2018 - 19:04
Україна передасть в ЄСПЛ дані про невиконання Росією рішення суду щодо захоплених моряків
Фото: судді європейського суду з прав людини (navalny.feldman.photo)

ЄСПЛ тільки частково задовільнив звернення України через напад РФ на українських моряків

Україна наразі збирає інформацію про порушення Російською Федерацією (РФ) рішення ЄСПЛ щодо надання лікування українським морякам, а також надання їм всіх прав і свобод, відповідно до Європейської конвенції з прав людини. Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра юстиції  - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Лещина.

Зкрема, він нагадав, що ЄСПЛ частково задовільнив звернення України через напад Росії на українських моряків.

"Суд тільки частково задовільнив, тому що це рішення Європейського суду не зобов’язало повністю звільнити моряків, але задовільнив в цій частині: зобов’язав РФ надати їм медичне обслуговування. Ми зараз працюємо над тим, щоб зібрати відповідну інформацію і подати до ЄСПЛ в тих частинах, де ми вважаємо, що Росія порушує своє зобов’язання", - заявив Лещина.

За його словами, йдеться як про порушення Росією прав моряків на свободу, так і не надання військовополоненим належного медичного обслуговування.

"Лікування  стосувалось попередніх заходів, тобто, це те, що треба зробити прямо зараз. Загалом, ми збираємо інформацію щодо загальних порушень прав людини щодо моряків. Зокрема, права на особисту свободу (стаття 5 Європейської конвенції), умови тримання (стаття 3 ЄК). Буде йтись і про лікування, це буде одним з моментів. Москалькова (омбудсмен РФ, - ред.) повідомляє, що надають лікування, а у нас є інформація інша. Не всім, не те і не таке. Загалом,  як подамо заяву, то ми поінформуємо про всі, які порушення будуть зазначені (у міждержавній заяві, - ред.), - додав він.

Нагадаємо, 4 грудня Європейський суд з прав людини вирішив частково задовільнити заяву України щодо застосування попередніх заходів, відповідно до правила 39 регламенту суду, а також зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків лікуванням.

Також РБК-Україна писало, що Україна 7 січня подасть повноцінну між державну заяву до Європейського суду з прав людини з вимогою звільнення Росією захоплених українських моряків.

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