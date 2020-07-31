Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях ЧВК "Вагнера" на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Украины. Он надеется, что это поможет Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнера" в Украине в 2014 году. Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке", - заявил Аваков.

При этом он отметил, что Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Беларусь передала Украине весь список задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".