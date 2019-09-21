Украина передала Турции 23 человека, подозреваемых в терроризме

Украина передала Турции 23 человека, которые подозреваются в терроризме, в Украину было передано двое. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По его словам, также украинские правоохранители передали 31 человека, которые подозреваются мошенничестве и 36 в контрабанде.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - мошенничестве и 36 в контрабанде", - заявил Князев.

Кроме того, руководитель Нацполиции подчеркнул, что по всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола.

В свою очередь Турция передала Украине двух граждан.

Напомним, спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Сообщалось, что похищенных людей подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Так, о похищениях сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции, который имеет связи с Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.