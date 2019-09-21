Україна передала Туреччині 23 людини, підозрюваних у тероризмі

Україна передала Туреччині 23 людини, які підозрюються в тероризмі, в Україну було передано двоє. Про це повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За його словами, також українські правоохоронці передали 31 особи, які підозрюються в шахрайстві і 36 в контрабанді.

"Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 людини, які підозрюються в тероризмі, 31 - шахрайстві і 36 в контрабанді", - заявив Князєв.

Крім того, керівник Нацполиции підкреслив, що за всім переданим злочинцям правоохоронці обох країн взаємодіяли через канали Інтерполу.

У свою чергу Туреччина передала Україні двох громадян.

Нагадаємо, спецслужби Туреччини з 2016 року викрали не менше 31 людини в Казахстані, Молдові, Україні та інших країнах. Повідомлялося, що викрадених людей підозрюють, зокрема, в зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюлен. Так, про викрадання повідомляє швейцарський Фонд виховання, навчання та інтеграції, який має зв'язки з Гюлен, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році.