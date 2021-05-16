Украина передала США список самых экстренных потребностей армии, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона передала Соединенным Штатам список самых экстренных нужд украинской армии. Он уверен, что Украина получит военную помощь от США.
Об этом говорится в интервью министра для немецкого канала Deutsche Welle.
"Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее", - сказал министр.
Кулеба отметил, что Украина не рассчитывает получить сразу все из этого списка, однако он уверен, что помощь будет оказана.
"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые возможно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Это вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", - отметил глава МИД.
Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Пентагон рассмотрит любой запрос Украины на военную помощь. Сейчас в США обсуждают возможность размещения в Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.
Добавим, в апреле комитет по иностранным дела Сената США поддержал проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности. Документ увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долларов, включая летальное оружие.