Україна передала США список найбільш екстрених потреб армії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона передала Сполученим Штатам список найбільш екстрених потреб української армії. Він впевнений, що Україна отримає військову допомогу від США .

"Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші складніше", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку, однак він впевнений, що допомога буде надана.

"Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на цю мить. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо", - зазначив глава МЗС.