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Украина передала Польше 60 тыс. документов о советских репрессиях

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 21:12
Украина передала Польше 60 тыс. документов о советских репрессиях
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документы передали из архивов в Одессе, Виннице и Хмельницком

Из украинских архивов в Институт национальной памяти Польши передали около 60 тыс. страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Это стало возможным в результате подписания договоров с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

По словам директора польского Института нацпамяти Мажены Крук, материалы сейчас изучают, а доступ к ним откроют в начале следующего года.

Как отмечается, для польской стороны - это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930-х годов, в частности о преследовании поляков, которые жили на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД.

"Впервые мы имеем доступ к подобным материалам, что больше не являются отдельными приказами или отчетами о проведении польской операции, мы добираемся до так называемого ядра, то есть к конкретным делам, к истории конкретных людей", - сказала Крук.

Она сообщила, что польские историки получили свидетельства жертв и весь задокументированный процесс их ареста и последующего осуждения. Документы помогут родственникам жертв, которые до сих пор ищут информацию о погибших предков.

Напомним, вчера, 21 ноября, Сенат Республики Польша единогласно принял постановление к 85 годовщине Голодомора в Украине. Таким образом польский Сенат выразил солидарность с украинским народом относительно сохранения памяти о событиях Голодомора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша выдала ордер на арест ссудьи эпохи Сталина, который в 1952 и 1953 годах выносил незаконые смертные приговоры в отношении солдат польского подполья.

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