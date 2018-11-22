Україна передала Польщі 60 тис. документів про радянські репресії

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Документи передали з архівів в Одесі, Вінниці та Хмельницькому

З українських архівів до Інститут національної пам’яті Польщі передали близько 60 тис. сторінок документів про радянські репресії проти поляків у 1930 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Це стало можливим унаслідок підписання договорів з українськими державними обласними архівами в Одесі, Вінниці та Хмельницькому.

За словами директора польського Інституту нацпам’яті Мажени Крук, матеріали нині вивчають, а доступ до них відкриють на початку наступного року.

Як зазначається, для польської сторони - це безцінні документи у зв’язку з публікаціями про історію 1930 років, зокрема про переслідування поляків, котрі жили на терені Радянського Союзу і проти яких застосовувалися жорстокі репресії під час так званої польської операції НКВС.

"Вперше ми маємо доступ до подібних матеріалів, що більше не є окремими наказами або звітами про проведення польської операції, ми дістаємося до так званого ядра, тобто до конкретних справ, до історії конкретних людей", - сказала Крук.

Вона повідомила, що польські історики отримали свідчення жертв та весь задокументований процес їхнього арешту та наступного засудження. Документи допоможуть родичам жертв, які досі шукають інформацію про загиблих предків.

Нагадаємо, вчора, 21 листопада, Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв ухвалу до 85 роковин Голодомору в Україні. У такий спосіб польський Сенат висловив солідарність з українським народом щодо збереження пам'яті про події Голодомору.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща видала ордер на арешт судді епохи Сталіна, який у 1952 та 1953 роках виносив незаконі смертні вироки щодо солдатів польського підпілля.