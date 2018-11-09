Польша выдала ордер на арест судьи эпохи Сталина

Фото: Стефан Михник (twitter.com M.Marek Nasz Dziennik)

Сейчас 89-летний бывший судья живет в Швеции и является гражданином этой страны

Военный окружной суд в Варшаве выдал Европейский ордер на арест бывшего судьи Стефана Михника, который в 1952 и 1953 годах выносил незаконное смертные приговоры в отношении солдат польского подполья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Михника подозревают минимум в 30 преступлениях периода коммунистического режима. Эти преступления также принято считать такими, что имеют признаки преступлений против человечества.

В прокуратуре Института нацпамяти Польши, которая ведет расследование, отмечают, что незаконные приговоры судья выносил в отношении лиц, выступавших за суверенное существование польского государства. Известно, что по вине Михника погиб, в частности, курьер Польского корпуса под командованием генерала Владислава Андерса и одно из солдат Союза вооруженной борьбы (ZWZ), Армии Крайовой и объединения "Свобода и Независимость".

Прокуроры доказали то, что судья выносил приговоры при рассмотрении уголовных дел по идеологическим соображениям.

Сейчас 89-летний Стефан Михиник живет в Швеции. С 2008 года он избегает общения с представителями польских правоохранительных органов и польскими дипломатами. Также он игнорирует сообщение о ходе польских расследований.

Ранее Военный окружной суд в Варшаве уже выдавал Европейский ордер на арест судьи. Однако в ноябре 2010 года суд в Швеции защитил Михиника, признав преступления, в которых обвиняют подозреваемого, такими, что исчерпали срок давности по швейцарскому законодательству. Поэтому ходатайство о передаче Михника полякам отклонили.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове.