Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными, - Зеленский

Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список для взаимного освобождения удерживаемых лиц. В нем около ста человек.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге.

"Сейчас мы ждем, что с той стороны предоставят свой согласованный список и потом ОБСЕ должна определиться, когда может технически уже проводиться обмен", - сказал президент.

Отметим, заседание ТКГ под председательством Леонида Кравчука назначено на 18 августа.

Напомним, Зеленский также заявил, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске не будут прекращаться, несмотря на протесты в Беларуси.

Кроме того, в работе ТКГ участвуют представители отдельных районов Донбасса - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.