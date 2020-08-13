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Переговоры ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси, - Зеленский

Киев, Четверг 13 августа 2020 11:42
Переговоры ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Для заседания в ТКГ есть ряд вопросов

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске не будут прекращаться, несмотря на протесты в Беларуси. Для заседания ТКГ есть ряд вопросов.

Об этом он заявил на брифинге.

Президент заявил, что ближайшая встреча планируется на 18 августа.

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", - заявил он.

По словам Зеленского, встреча будет в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Одними из главных вопросов - это продление режима "тишины", вопрос обмена пленными.

Напомним, Кравчук уточнил, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры по Донбассу, - это представители гражданского общества, которые не причастны к оккупации и управлению регионом.

Отметим, на сегодня в работе ТКГ принимают участия представители отдельных районов Донбасса - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.

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Новости Украины Владимир Зеленскийминские соглашенияпротесты в Беларуси
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