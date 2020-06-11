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Переселенцы будут принимать участие в ТКГ на постоянной основе

Новости » Политика     11.06.2020 - 00:23
Переселенцы будут принимать участие в ТКГ на постоянной основе
Фото: Денис Казанский (facebook.com/den.kazansky)

На переговорах представители ОРДО Украины будут защищать интересы более 1,5 млн переселенцев

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) украинская сторона проинформировала участников консультаций о работе советников украинской делегации - представителей ОРДЛО Украины. Они будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных Минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

"Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, на переговорах политической подгруппы по Донбассу в новом формате представитель России не высказывал протеста против участия переселенцев.

РБК-Украина разбиралось, что означает этот шаг украинской стороны и как он повлияет на минский процесс.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Минскпереговоры
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