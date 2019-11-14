Україна передала ноту Японії через спортсмена з "ДНР"

Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до ситуації з запрошенням представника "ДНР" на кубок з карате

Посольство України в Японії передало ноту Міністерству закордонних справ Японії з-за участі в представника так званої "ДНР" в кубку світу з карате. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Facebook.

Як розповіли в посольстві, представник "ДНР" був запрошений для участі в 9-му кубку світу з карате", організованому "всесвітньою федерацією каратеномити", який відбувся в Токіо протягом 7-10 листопада цього року.

"Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони. Посольство України вважає за необхідне підкреслити, що з самого початку російської військової агресії проти України позиція Японії щодо безумовної підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави є послідовною і незмінною, і тому оприлюднені деякими ЗМІ спекуляції щодо можливої зміни цієї позиції японського уряду не мають жодних підстав", - йдеться в заяві посольства

Наголошується, що "всесвітня федерація каратеномити" є приватною організацією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що МЗС України направило Росії ноту протесту з-за чергове незаконного переміщення на територію України "гуманітарного конвою" для мешканців тимчасово окупованого Донбасу.

Також повідомлялося, що МЗС України висловило рішучий протест російській стороні із-за засудження шести кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір".