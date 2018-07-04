Украина передала в Международный суд списки иностранных наемников РФ на Донбассе

По данным военной прокуратуры, на стороне России на востоке Украины воевали несколько сотен иностранцев

Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, воевавших на стороне России на Донбассе. Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил в эфире "112 Украина".

"Мы передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - рассказал Матиос.

Также военный прокурор упомянул о "двойных стандартах" со стороны других государств, которые иногда применяются к Украине.

"Наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали о массовых процессах против этих лиц… Они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны, а есть и те иностранцы, которые пришли воевать на территории суверенного государства в центре Европы", - отметил Матиос.

Напомним, в Сербии вынесли несколько судебных приговоров по наемникам, которые воевали на Донбассе.