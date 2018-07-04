Україна передала в Міжнародний суд списки іноземних найманців РФ на Донбасі

За даними військової прокуратури, на стороні Росії на сході України воювали кілька сотень іноземців

Україна передала в Міжнародний кримінальний суд списки всіх встановлених іноземців, які воювали на стороні Росії на Донбасі. Про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив у ефірі "112 Україна".

"Ми передали в інституцыъ Міжнародного кримінального суду через МЗС списки встановлених під час кримінального провадження про агресивну війну проти України з боку північного сусіда, передали списки не тільки сербів, але й усіх іноземців: італійців, іспанців, албанців. Їх там чимало, вони називаються ротами, взводами. Їх там може бути 10-15 осыб, але сумарно їхня кількість становить кілька сотень людей", - розповів Матіос.

Також військовий прокурор згадав про "подвійні стандарти" з боку інших держав, які іноді застосовуються до України.

"Найманство на території суверенної держави карається законом всіх держав, звідки вони приїхали. Але ми чомусь не чули про масові процеси проти цих осіб... Вони не залишають нам іншої можливості, як робити все самим і доводити світовій спільноті і відповідним установам, що не тільки у нас є якісь проблеми, які треба вирішувати, тому що не може бути вибіркового застосування справедливого покарання до українців, які в процесі війни, а є і ті іноземці, які прийшли воювати на території суверенної держави в центрі Європи", - зазначив Матіос

Нагадаємо, у Сербії винесли кілька судових вироків щодо найманців, які воювали на Донбасі.