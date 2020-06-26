Украина передала в концессию первый порт

Фото: Херсонский порт (wikipedia.org by Marion Golsteijn)

Концессионера обязали проинвестировать порт на 300 млн гривен

Сегодня, 26 июня, в концессию передали морской торговый порт в Херсоне. Компанию-концессионера обязали инвестировать сотни миллионов гривен, отремонтировать дороги и вложиться в местную инфраструктуру.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, сегодня был заключен первый договор о концессии украинского порта.

"Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

По его словам, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Еще более 18 млн гривен будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, о уже в 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

Кроме того, компания профинансирует ремонт дороги на пути в порт и новую площадку стоянки грузовиков на въезде в Херсон.

"Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск - следующий концессионный проект", - добавил Криклий.

Напомним, Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта только в середине мая; концессию блокировали несколько месяцев, обжаловав результаты конкурса.

В феврале 2020 года Антимонопольный комитет также одобрил передачу Николаевского порта в концессию.

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Автор: РБК-Украина