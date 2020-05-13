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Морскому порту Херсона Верховный суд разблокировал концессию

Новости » Экономика     13.05.2020 - 05:54
Морскому порту Херсона Верховный суд разблокировал концессию
Фото: Херслнський морской торговый порт (uk.wikipedia.org)

В ближайшее время Мінінфтраструтктури планирует провести переговоры с победителем

Верховный Суд Украины разблокировал морскому торговому порту Херсона завершение концессионного конкурса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что решение об отмене постановления Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало концессию, было принято 12 мая.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день", - отметил Криклий.

Министр добавил, что ведомство продолжает работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях.

Добавим, с 12 сентября 2019 года длился конкурс на концессию Херсонского порта, и уже 21 января победителем конкурса стало общество "Рисоил-Херсон".

Однако Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов конкурса на концессию порта.

Напомним, недавно стало известно, что Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение на концессию херсонского порта. По данным АМКУ, победителем концессионного конкурса стала компания "Рисоил-Херсон", созданная ООО "Петро Ойл энд Кемикалс" и Risoil S. A. Компании планируют инвестировать в порт свыше 215 млн гривен.

Ранее АМКУ одобрил передачу в концессию порта в Николаеве. Катарская компания "QTerminals" подавала документы в АМКУ на получение в концессию активов порта "Ольвия" еще в конце января 2020 года.

Теги Новости Украины ХерсонМИУпортконцессия
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