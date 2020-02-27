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АМКУ одобрил передачу в концессию порта в Николаеве

Новости » Экономика     27.02.2020 - 16:51
АМКУ одобрил передачу в концессию порта в Николаеве
Иллюстративное фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Концессия позволит получить бюджету Украины 3,4 млрд гривен инвестиций из Катара

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил передачу в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Сообщается, что катарская компания "QTerminals", которая стала победителем конкурса, подала документы в АМКУ на получение в концессию активов порта "Ольвия" в конце января 2020 года.

"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию катарской компании "QTerminals". По его словам, благодаря концессии государственный бюджет Украины получит 3,4 млрд гривен инвестиций за пять лет.

Также РБК-Украина писало, что ранее в концессию передали Херсонский морской порт. Победителем конкурса стала компания "Рисоил-Херсон", которая должна инвестировать около 300 млн гривен. В начале февраля суд заблокировал передачу порта в концессию, однако 14 февраля процесс был разблокирован решением Апелляционного суда.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, получая доход в свою пользу.

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Новости Украины Антимонопольный комитет УкраиныНиколаевпортконцессия
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