Украина передала Франции похищенную из музея Нанси картину

Сегодня, 12 февраля, Украина передала Франции картину, которую в 2018 году выкрали из музея в Нанси. Украинские правоохранители выявили ее весной 2019.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Хорошие те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - отметил Омельченко.

Напомним, картину Синьяка "Порт Ла-Рошель" обнаружили весной 2019 года при задержании преступной группировки в Киеве. Стоимость картины оценивается в 1,5 млн долларов. Тогда же Украина обещала, что передаст ее в ближайшее время, но в итоге процесс затянулся почти на два года.

В полиции заявляли, что получили оперативную информацию о том, что преступники пытались найти в Украине покупателей не украденные картины. Вместе с "Порт Ла-Рошель" были найдены еще несколько произведений искусства.

Ранее США вернули Украине картину, похищенную нацистами во время Второй мировой войны.