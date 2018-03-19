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Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ

НовостиПолитика    19.03.2018 - 04:54
Фото: Павел Климкин
Фото: Павел Климкин

Климкин назвал Герхарда Шредера важнейшим лоббистом Путина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает DW.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - заявил Климкин.

Кроме того, депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - заявил Брок.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усиливать санкции против России до полной деоккупации Крыма.

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Теги: МИД Украины, Павел Климкин, Санкции
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