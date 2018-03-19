Україна передала ЄС список осіб, причетних до проведення виборів в Криму

Україна в особі міністра закордонних справ Павла Клімкіна передала главам дипломатичних відомств країн-членів ЄС список осіб, задіяних в організації і проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму. Про це повідомляє LB.ua.

"Ми передали європейцям список із понад 140 осіб, залучених до проведення незаконних виборів у Криму", - сказав політичний директор МЗС України Олексій Макєєв.

Він зазначив, що до сьогоднішньої зустрічі європейських дипломатів з Климкиным в Брюсселі був виявлений значний інтерес, якого, за словами, Макєєва, "здається, не було ніколи".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера.

За словами міністра, важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном.

Крім того, глава української дипломатії має намір обговорити питання виборів Криму і врегулювання конфлікту на Донбасі з генсеком НАТО.

Раніше, більшість країн Євросоюзу, зокрема, Австрія, Німеччина і Франція, засудили проведення виборів президента Росії на території півострова Крим і заявили про невизнання результатів голосування в Криму.

