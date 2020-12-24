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Украина перед Новым годом привлечет 350 млн долларов на покрытие дефицита бюджета

Киев, Четверг 24 декабря 2020 10:45
Украина перед Новым годом привлечет 350 млн долларов на покрытие дефицита бюджета
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кредит на шесть месяцев привлекается под 6% годовых

Кабинет министров решил привлечь кредит на общую сумму, не превышающую 350 млн долларов, от Deutsche Bank. Средства привлекаются на полгода примерно под 6% годовых.

Соответствующее постановление № 1291 принято правительством 23 декабря 2020 года и размещено на Правительственном портале.

Согласно постановлению, на сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из: ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца; маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.

Процентный доход выплачивается каждые три месяца после даты получения кредитных средств согласно условиям кредитного договора. Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств согласно условиям кредитного договора.

Напомним, LIBOR (London Interbank Offered Rate) - лондонская межбанковская ставка предложения определяется как средневзвешенная процентная ставка по кредитам на Лондонском межбанковском валютном рынке. В конце декабря 2020 года ставка на три месяца составляет 0,25%.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 22,209 млрд грн (по курсу НБУ). В том числе размещены облигации с погашением 16.12.2021 на сумму 138 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,80% годовых.

Отметим, на аукционе 15 декабря Минфин привлек в госбюджет рекордный объем средств - 51,439 млрд грн.

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