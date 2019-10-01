Украина в ПАСЕ вошла в состав постоянной группы "Балтик+"

Украина подписала совместное соглашение с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы "Балтик+" в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook.

По словам Ясько, группа "Балтик+" ставит перед собой задачу продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдовы.

"Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге. Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова. Совместно будем защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения", - написала Ясько.

Следующая встреча группы должна состояться в Киеве.

Напомним, украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ в Страсбурге, которая проходит с 30 сентября по 4 октября. По словам Ясько, такое решение было принято в знак протеста против возращения Российской Федерации в сессионный зал.

Решение о возвращении делегации России поддержали 118 членов ПАСЕ, против были 62. Еще 10 членов воздержались от голосования. В полном составе резолюцию о возвращении поддержали Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.