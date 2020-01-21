Украинская делегация в ПАСЕ собирается поднимать другие темы, кроме войны с РФ

Фото: Елизавета Ясько (РБК-Украина)

При этом аннексия украинских территорий Россией останется на повестке дня украинских делегатов

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что Украина на заседаниях будет поднимать не только темы войны с Россией. Об этом она сказала в интервью "НВ".

По ее словам, украинская делегация планирует говорить о том, "чем живут европейцы".

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы", - сказала Ясько.

При этом аннексия украинских территорий Россией останется на повестке дня украинских делегатов.

"Это является частью нашей деятельности. Но мы не должны этим ограничиваться. Такая европейская платформа, как ПАСЕ - это платформа для нас, где мы можем защищать вопросы Крыма, Донбасса, где мы можем дипломатически бороться против России. Но кроме этого нужно обязательно заниматься европейскими и мировыми вопросами. Мы должны отойти от периферийного понимания внешней политики. Для нас важно быть трендсеттерами. Мы полностью поддерживаем позицию той (предыдущей, - ред.) делегации. Но мы считаем, что этого недостаточно для развития дипломатических отношений и выстраивания доверия, кооперации на новом уровне", - заявила она.

Ясько также подчеркнула, что диалог с Россией возможен, но никакого сотрудничества с российской делегацией не будет.

"Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне", - отметила нардеп.

Напомним, 16 января Верховная рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ. В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что украинская делегация может вернуться в ПАСЕ уже в январе 2020 года.