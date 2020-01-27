Україна з партнерами в ПАРЄ двічі оскаржить повноваження делегації Росії

Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

Повноваження делегації РФ оскаржать з процедурних і змістовних підстав

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Україна з партнерами двічі оскаржить повноваження делегації Росії. Про це в ефірі телеканал "Прямий" розповів член української делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, українська делегація погодила механізм оскарження повноважень делегації з Росії. Зокрема, спочатку під час затвердження повноважень делегацій від усіх країн представники України та партнери встануть на знак протесту проти російської делегації.

"Латвійська делегація підніме питання оскарження повноважень РФ з процедурних підстав, грузинська - за змістовних підстав", - зазначив Гончаренко.

Він також уточнив, що головним аргументом оскарження з процедурних підстав є те, що в російській делегації присутні фігуранти чорних списків ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ збирається підіймати інші теми, крім російської агресії на Донбасі.

"Ми хочемо підіймати не тільки теми, пов'язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили й про те, чим живуть європейці", - заявила глава української делегації Єлизавета Ясько.