Украина ожидает смягчения визового режима с тремя странами

Украина ожидает смягчения визового режима для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии. Недавно президент Украины ввел безвизовый режим для граждан этих стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня временно исполняющий обязанности директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг (введение безвиза - ред.) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины. Недильский вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины", - заявили в ведомстве.

Напомним, безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова начнется с 1 августа 2020 года; соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленский.