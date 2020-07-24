Україна очікує на пом'якшення візового режиму з трьома країнами

Україна очікує на пом'якшення візового режиму для українців від Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії. Нещодавно президент України запровадив безвізовий режим для громадян цих країн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту консульської служби МЗС Роман Недільський зустрівся з послами Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії.

"Українська сторона очікує, що цей крок (запровадження безвізу - ред.) стане підґрунтям для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України. Недільський вручив главам дипмісій відповідні офіційні ноти МЗС України", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова почнеться з 1 серпня 2020 року; відповідний указ був підписаний президентом Володимиром Зеленський.