ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина ожидает смягчения визового режима с тремя странами

Украина, Пятница 24 июля 2020 21:04
Украина ожидает смягчения визового режима с тремя странами
Фото: биометрический заграничный паспорт (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

МИД передал официальные ноты дипломатическим миссиям этих стран

Украина ожидает смягчения визового режима для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии. Недавно президент Украины ввел безвизовый режим для граждан этих стран.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня временно исполняющий обязанности директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг (введение безвиза - ред.) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины. Недильский вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины", - заявили в ведомстве.

Напомним, безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова начнется с 1 августа 2020 года; соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины МИД Украинывизовый режим
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь