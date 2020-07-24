Україна очікує на пом'якшення візового режиму з трьома країнами

Фото: біометричний закордонний паспорт (РБК-Україна)

МЗС передало офіційні ноти дипломатичним місіям цих країн

Україна очікує на пом'якшення візового режиму для українців від Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії. Нещодавно президент України запровадив безвізовий режим для громадян цих країн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту консульської служби МЗС Роман Недільський зустрівся з послами Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії.

"Українська сторона очікує, що цей крок (запровадження безвізу - ред.) стане підґрунтям для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України. Недільський вручив главам дипмісій відповідні офіційні ноти МЗС України", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова почнеться з 1 серпня 2020 року; відповідний указ був підписаний президентом Володимиром Зеленський.