Украина не ожидает прорыва после разговора Байдена и Путина, - Кулеба

Он отметил, что после разговора двух лидеров начнут работу команды по развитию ситуации.

"В жизни возможно все, но я бы не ожидал завтра каких-нибудь прорывов. Думаю, завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий. А потом будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация", - заявил министр.

Кулеба считает, что президент РФ услышит четкие сигналы от Байдена.

"Думаю, что завтра президент Путин услышит четкие сигналы от президента Байдена. Что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства", - сказал министр.