ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Перед разговором с Путиным: Байдет проведет переговоры с Зеленским

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 19:25
Перед разговором с Путиным: Байдет проведет переговоры с Зеленским Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор лидеров двух стран состоится перед разговором Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Байден поговорит с Зеленским и лидерами ключевых европейских союзников, чтобы скоординировать свое послание и обсудить их с Путиным во вторник.

Он добавил, что Байден намерен поговорить Путиным с "единством и сильной трансатлантической солидарностью в отношении дальнейших действий".

Чиновник заявил, что Байден планирует в разговоре с Путиным выразить "глубокую озабоченность" США наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие критические вопросы" такие, как "стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана".

"Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять - без какого-либо риторического расцвета или размахивания пальцами - что Соединенные Штаты готовы сделать, как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии", - сказал чиновник.

Напомним, сенаторы США призывают Байдена быть четким и сильным в разговоре с Путиным.

Подробнее о переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден
NEWS
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти