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Украина не ожидает прорыва после разговора Байдена и Путина, - Кулеба

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 23:27
Украина не ожидает прорыва после разговора Байдена и Путина, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина не ожидает прорыва после разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Стороны максимально выразят свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что после разговора двух лидеров начнут работу команды по развитию ситуации.

"В жизни возможно все, но я бы не ожидал завтра каких-нибудь прорывов. Думаю, завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий. А потом будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация", - заявил министр.

Кулеба считает, что президент РФ услышит четкие сигналы от Байдена.

"Думаю, что завтра президент Путин услышит четкие сигналы от президента Байдена. Что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден проведет переговоры с Зеленским перед саммитом с Путиным.

Секретарь СНБО отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.

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