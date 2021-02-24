Украина ожидает прибытие очередной партии вакцины от коронавируса в марте

По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.

Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.