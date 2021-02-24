Украина ожидает прибытие очередной партии вакцины от коронавируса в марте

Украина ожидает на прибытие очередной партии вакцины от коронавируса уже в марте. Это будет вакцина других производителей.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.
"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.
Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.
Напомним, сегодня в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса. Первыми прививку получат медики, которые работают с COVID-пациентами.
Как писало РБК-Украина, первым прививку сделали врачу в Черкасской области.
Отметим, первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину вчера, 23 февраля, около 11:20. В "Борисполе" сел самолет с 500 тысячами доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca.
До этого сообщалось, что первыми вакцину от коронавируса доставят в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую области и в Киев.
Подробнее о том, что это за вакцина и насколько она эффективна - в материале РБК-Украина.