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Украина ожидает прибытие очередной партии вакцины от коронавируса в марте

Автор: Игорь Литвиненко

Украина ожидает на прибытие очередной партии вакцины от коронавируса уже в марте. Это будет вакцина других производителей.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.

Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.

Напомним, сегодня в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса. Первыми прививку получат медики, которые работают с COVID-пациентами.

Как писало РБК-Украина, первым прививку сделали врачу в Черкасской области.

Отметим, первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину вчера, 23 февраля, около 11:20. В "Борисполе" сел самолет с 500 тысячами доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca.

До этого сообщалось, что первыми вакцину от коронавируса доставят в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую области и в Киев.

Подробнее о том, что это за вакцина и насколько она эффективна - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Денис Шмыгальвакцина от коронавируса
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