Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу у березні

Україна очікує на прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу вже в березні. Це буде вакцина інших виробників.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в рамках загального плану вакцинації.
"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.
Вакцина яких саме виробників може бути поставлена у березні прем'єр не уточнив.
Нагадаємо, сьогодні в Україні стартував процес вакцинації від коронавірусу. Першими щеплення отримають медики, які працюють з COVID-пацієнтами.
Як повідомляло РБК-Україна, першим щеплення зробили лікаря в Черкаській області.
Зазначимо, перша партія вакцини від коронавіруса прибула в Україну вчора, 23 лютого, близько 11:20. У "Борисполі" сів літак з 500 тисячами доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca.
До цього повідомлялося, що першими вакцину від коронавірусу доставлять в Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку області та в Київ.
Детальніше про те, що це за вакцина і наскільки вона ефективна - у матеріалі РБК-Україна.