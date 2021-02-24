Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу у березні

За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в рамках загального плану вакцинації.

"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.

Вакцина яких саме виробників може бути поставлена у березні прем'єр не уточнив.