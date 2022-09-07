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Украина ожидает получить от ЕС еще 3 млрд евро макрофина до конца года

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ожидает получить еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза до конца этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Во время заседания правительства Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию за разблокирование макрофина и выделение Украине первого транша в размере 5 млрд евро. По словам премьера, вторую часть, 3 млрд евро, ЕС может выделить до конца этого года.

Глава правительства отметил, что начал проводить политические консультации по макрофинансовой поддержке на 2023 год. Украине необходима финансовая помощь в размере 12 млрд евро в следующем году.

"Это позволит покрыть дефицит нашего бюджета и обеспечить стабильность экономики", - объяснил премьер.

Напомним, сегодня Еврокомиссии объявила о выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

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