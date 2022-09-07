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Україна очікує отримати від ЄС ще 3 млрд євро макрофіну до кінця року

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує отримати ще 3 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу до кінця цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Під час засідання уряду Шмигаль подякував Єврокомісії за розблокування макрофіна та виділення Україні першого траншу у розмірі 5 млрд євро. За словами прем'єра, другу частину, 3 млрд євро, ЄС може виділити до кінця цього року.

Глава уряду зазначив, що почав проводити політичні консультації щодо макрофінансової підтримки на 2023 рік. Україні необхідна фінансова допомога у розмірі 12 млрд євро наступного року.

"Це дозволить покрити дефіцит нашого бюджету та забезпечити стабільність економіки", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісії оголосила про виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

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