Украина ожидает от Ирана идентификации и возвращения тел погибших в авиакатастрофе

Министерство внутренних дел (МВД) Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших в результате крушения самолета авиакомпании и ожидает от Ирана идентификации тел и возвращение их в Киев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, МВД передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших, а также, что электронная ДНК-формула утром была направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.

Напомним, украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Также украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели черные ящики и место хранения части фрагментов самолета.

Кроме того, была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800. Собрано ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК формулу направили украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.