Гончарук рассказал о ходе расследования крушения украинского самолета

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Украинские эксперты продолжают работу на месте крушения самолета

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, а также рассказал о ходе расследования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, признание вины - важный шаг в процессе расследовании. Украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Также украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели черные ящики и место хранения части фрагментов самолета.

Кроме того, была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800. Собрано ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК формулу направили украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".