Украина ожидает финального решения суда по делу MH17 за два-три года

Финальное решение Международного суда ООН по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года на Донбассе может быть через два-три года. Дело MH17 является сложным.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам дипломата, в таких случаях суд, как правило, дает сторонам возможность осуществить по два раунда письменных представлений. В частности, до конца этого года Россия должна подать свой контрмеморандум.

Как рассказал Енин, в своем документе Кремль должен объяснить, почему российские военные сопровождали "Бук" на территорию Украины, а также рассказать, происходило ли расследование на территории России и как именно.

Окончательное судебное решение в МИД ожидают в 2022 или 2023 году.

Напомним, в июне Международный суд ООН продолжил рассмотрение дела MH17. В результате катастрофы самолета погибли 298 человек. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что малайзийский самолет был сбит ракетой с российской зенитной установки "Бук".

В ходе судебных заседаний сторона обвинения обнародовала фотографии транспортировки российского "Бука" в Украину.

Также в деле MH17 появился новый свидетель, который утверждает, что видел запуск ракеты и саму зенитную установку.

Кроме того, всем подозреваемым в деле о катастрофе MH17 отказали в иммунитете.