Украина ожидает, что в Евросоюзе вскоре пересмотрят политику соседства, - Стефанишина

Стефанишина убеждена, что страны ЕС понимают необходимость новой политики соседства. Такой шаг мог бы создать новые форматы и возможности для стран, стремящихся к вступлению или более тесной интеграции.

"Но усталость от расширения действительно есть... Речь идет о том, что страна с более чем 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина", - сказала она.

По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает, что в 2022 году Европейский союз начнет пересмотр политики соседства.

"Что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, которые стремятся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва переберет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала вице-премьер-министр.