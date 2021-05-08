Главы Украины и Латвии подписали декларацию о европерспективе нашего государства
Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Это произошло во время рабочей поездки главы государства в Луганскую область.
Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники также обменялись информацией о ходе иммунизации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.
Главы государств обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму и подчеркнули важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.
"Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - заявил президент Латвии.
Лидеры государств отметили важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.
"По результатам разговора была подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления", - говорится в сообщении.
Латвия пообещала поддержку Украине, когда она будет подавать заявку на членство в ЕС в будущем.
Отметим, Латвия стала третьим государством, с которой подписана такая декларация.
Напомним, 4 мая Зеленский и президент Польши Дуда подписали совместную двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины.
Как писало РБК-Украина, в середине марта президент заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц Европейского союза, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва уже подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.