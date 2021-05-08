Главы Украины и Латвии подписали декларацию о европерспективе нашего государства

Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Это произошло во время рабочей поездки главы государства в Луганскую область.

Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники также обменялись информацией о ходе иммунизации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.

Главы государств обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму и подчеркнули важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

"Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - заявил президент Латвии.

Лидеры государств отметили важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.

"По результатам разговора была подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления", - говорится в сообщении.

Латвия пообещала поддержку Украине, когда она будет подавать заявку на членство в ЕС в будущем.

Отметим, Латвия стала третьим государством, с которой подписана такая декларация.