Україна очікує, що в Євросоюзі невдовзі переглянуть політику сусідства, - Стефанішина

Стефанішина переконана, що країни ЄС розуміють необхідність нової політики сусідства. Такий крок міг би створити нові формати і можливості для країн, що прагнуть вступу чи тіснішої інтеграції.

"Але втома від розширення дійсно є... Йдеться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який було розпочато в останні роки з такими країнами Східної Європи, як Україна", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, Україна розраховує, що в 2022 році Європейський союз започаткує перегляд політики сусідства.

"Що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України і Молдови, країн, які прагнуть членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення", - сказала віце-прем'єр-міністр.